Abdulkadir Karaduman'dan Pakdemirli'ye

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye cevaplaması için soru önergesi sundu. Karaduman, verdiği soru önergesinde "Genç Çiftçi Projesi" ile bağlantılı olduğu söylenen yolsuzluklarla ilgili müfettişlerinizin Bakanlığınıza sunduğu raporlar doğrultusunda yasal bir süreç başlatılmış mıdır?" açıklamasında bulundu.Genç Çiftçi Projesi: 500 sayfa yolsuzluk raporuİşte Karaduman'ın Bakan Pakdemirli'ye verdiği soru önergesi:

Bakanlığınız tarafından yürütülen, kırsal alanda yaşayanların desteklenmesi ve kırsalda üretimi canlandırmak amacıyla başlatılan “Genç Çiftçi Projesi’nin” amacına uygun bir şekilde işletilmeyip, devletin imkanlarının belirli rant şebekelerine heba edildiği söylenmektedir.

İddialarla alakalı Bakanlığınıza bağlı müfettişler, 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait bütün şaibeli işlemleri Bakanlığa rapor etmiştir. Rapor sonucunda, özellikle proje kapsamında en büyük desteğin verildiği hayvancılık alanında çok büyük yolsuzlukların yapıldığı ifade edilmektedir. TİGEM tarafından yapılan sözleşmelere göre hastalıklı ve niteliksiz hayvanların dağıtımı kesinlikle yasak olmasına rağmen rant şebekesinin hastalıklı ve niteliksiz bu hayvanları sahte kulak küpeleri ile tedarik ettiği ve üstelik bu tedarik işleminin TİGEM’den ihalesiz bir şekilde, doğrudan temin yoluyla yapıldığı iddia edilmektedir. Nitekim Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara merkezli bu firmaya yönelik sahte küpelerle ilgili iddianameleri kabul edilerek mahkeme sürecinin başlatıldığı bilinmektedir.

Bakanlığınız tarafından Anadolu halkına umut olarak sunulan ve binlerce insana iş imkanı sağlaması hedeflenen projenin rant kurbanı olması ülkemizin, özellikle tarım ve hayvancılık noktasında ilerlemesine engel teşkil edecek, üreticilerimizin motivasyonunu zedeleyecektir. Bu bağlamda; 1. Genç Çiftçi Projesi ile bağlantılı olduğu söylenen yolsuzluklarla ilgili müfettişlerinizin Bakanlığınıza sunduğu raporlar doğrultusunda yasal bir süreç başlatılmış mıdır?

2. Yolsuzluk iddialarında adı geçen kişilerin kim olduğu tespit edilmiş midir? Tespit edilen kişilerin Bakanlığınızla resmi bir bağlantısı bulunmakta mıdır?

3. Söz konusu yolsuzluk iddialarıyla ilgili Bakanlığınızca görevlendirilen müfettişler dışında konunun aydınlatılması için ayrıca bir araştırma yapılmış mıdır?

