Abdulkadir Karaduman, Konya'da kuruyan dünyaca ünlü gölleri sordu

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Konya’da Kuruma tehlikesi olan göllerle ilgili soru önergesi yöneltti. Karaduman, vermiş olduğu önergede; “Konya’da oluşumu ve doğal güzelliği ile dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Meke Gölü geçtiğimiz aylarda tamamen kurudu. Daha önce bölge için ciddi bir geçim kaynağı olan Akşehir Gölü’nün kurumasıyla balıkçılık da sona ermiş oldu ve bölge insanı doğduğu topraklardan göç etmek zorunda kaldı. Son zamanlarda Beyşehir Gölü ve Acıgöl’ün su seviyelerinde de ciddi bir azalma görülmektedir. Konya’daki birçok göl ve sazlığın hızlıca kurumaya başlaması bölgedeki canlı çeşitliliğinin azalmasına, geçim kaynaklarının ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. Göllerin kuruyor olmasının en önemli sebeplerinden biri de yeraltı sularının bilinçsiz kullanılması ve tarımsal sulamanın yeraltı sularına bağımlı olmasıdır. Tarımsal sulamada yerüstü sulamanın temin edilebilmesi, sulama yöntemlerinde çeşitliliğin sağlanması bölgemiz için hayati öneme sahiptir.” dedi.



Abdulkadir Karaduman’ın yöneltmiş olduğu sorular ise şu şekilde:

1. Bakanlığınızın resmi kayıtlarında yer alan verilere göre Konya’da irili ufaklı toplamda kaç göl bulunmaktadır?

2. Konya’da göllerin su seviyesinin azalması, bazı göllerin de kuruma noktasına gelmiş olmasının sebepleri nelerdir? Son 10 yılda tamamen kuruyan göl sayısı kaçtır?

3. Göllerin kurumasına neden olan faktörleri tespit etmeyi amaçlayarak çalışma yürüten, Bakanlığınızca görevlendirilmiş bir komisyon ya da herhangi bir çalışma grubu mevcut mudur?

4. Yeraltı sularının sondaj yoluyla tarımsal faaliyetlerde kullanılması Konya’da göllerin su seviyesini olumsuz etkilemektedir. Bu doğrultuda; bölge halkına alternatif sulama imkânları sunarak göllerin su seviyesini muhafaza etmeye yönelik bir çalışmanız olacak mıdır?

5. Türkiye’de kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan göl ve diğer tatlı su kaynaklarının korunması, kurumaya yol açan tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik Bakanlığınız bünyesinde ulusal çapta hangi çalışmalar yürütülmektedir?

