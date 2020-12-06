Abdulkadir Karaduman, kardeş Pakistan’da bir dizi temasta bulundu

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Karaduman, kardeş ülke Pakistan’da önemli temaslarda bulundu. Pakistan’ın önde gelen sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Karaduman, Cansuyu Derneği’nin Pakistan’da yaptığı yardımlara da eşlik etti. Pakistan ziyareti boyunca Karaduman’a Genç Saadet Dışilişkiler Başkanı Bayram Numan Köksal eşlik etti.

Cansuyu Derneği’nin Pakistan halkına yaptığı kış yardımlarına eşlik eden Karaduman, İslami mücadelelerin fikri ve aksiyoner altyapılarını oluşturan Muhammed İkbal ve Ebul’l Ala Mevdudi’nin kabirlerini ziyaret etti.

Pakistan’da önemli temaslarda bulunan Karaduman, ilk önce insani yardım çalışmalarında önemli bir rol üstlenen Al-Khidmat Derneği’ni ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karaduman daha sonra ise Cansuyu Derneği’nin kış yardımı paketlerini Pakistan’daki gerçek muhtaçlara ulaştırılması faaliyetlerine eşlik etti. Karaduman, Pakistan ziyaretinde İslami mücadelelerin fikri ve aksiyoner altyapılarını oluşturan Muhammed İkbal ve Ebul’l Ala Mevdudi’nin kabirlerini de ziyaret etti.

Karaduman, ülkedeki temaslarına Pakistan İslami Talebe Cemiyeti Başkanı Hamza Muhammad Siddiqui ziyaretiyle devam etti. Siddiqui ziyaretinde Pakistan’daki gençlik çalışmaları ile ilgili bilgi alan Karaduman, Türkiye-Pakistan işbirliğinde yapılabilecek gençlik çalışmalarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmede, tüm İslam ülkelerinin koşulsuz olarak birbirinin kardeşi olduğunu ve tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Karaduman, Pakistan’ın D-8 ülkelerinden olması ve geçmişe dayanan köklü bağlarımız nedeniyle ayrı bir ehemmiyete sahip olduğunun altını çizdi.

Karaduman, Pakistan’daki temaslarına Cemaat-i İslami Genel Başkanı Sirj-ul Haq yaptığı görüşmeyle nokta koydu. Dünya Müslümanlarının problemlerinin ve çözüm yollarının konuşulduğu görüşmede Millî Görüş ile Cemaat-i İslami arasındaki kadim ve köklü ilişkilerin güçlendirilmesi için atılması gereken adımların gerekliliği vurgulandı. Karaduman, Cemaat-i İslami’nin tüm dünya Müslümanları ve özellikle Millî Görüş için değerinin paha biçilemez olduğunun altını çizdi.

Yoğun geçen Pakistan programının ardından Türkiye’ye dönen Karaduman, Pakistan’da yapılan çalışmaların oldukça verimli geçtiğini belirtti. Karaduman, bundan sonra da Türkiye’nin ve Millî Görüş camiasının başta İslam ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerle sağlam ilişkiler geliştirebilmesi için ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

