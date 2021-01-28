Abdulkadir Karaduman bu akşam canlı yayında konuşacak

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bu akşam saat 22.30'da Kanal42 televizyonunda yayınlanan Reaksiyon programının canlı yayın konuğu olacak. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak olan Karaduman, gazetecilerin sorularına da cevap verecek.

