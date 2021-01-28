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Abdulkadir Karaduman bu akşam canlı yayında konuşacak
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bu akşam Kanal42 canlı yayından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
GÜNDEM 28.01.2021, 14:48
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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bu akşam saat 22.30'da Kanal42 televizyonunda yayınlanan Reaksiyon programının canlı yayın konuğu olacak. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak olan Karaduman, gazetecilerin sorularına da cevap verecek.
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