Abdulkadir Karaduman, Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'yı andı
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, vefatının 46. yılında Arif Nihat Asya'yı andı.
GÜNDEM 05.01.2021, 18:15
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Türk şiirinin önemli temsilcilerinden olup kaleme aldığı "Bayrak" şiiri dolayısıyla "Bayrak Şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya'yı, vefatının 46. yılında, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla andı.
Karaduman, mesajında şu ifadeleri kullandı.
"Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor! Ve bir bayrak dalgalanmak için; Rüzgar bekliyor!" Memleket sevdalısı, bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'yı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum."
"Şehitler tepesi boş değil,Toprağını kahramanlar bekliyor!Ve bir bayrak dalgalanmak için;Rüzgar bekliyor!" Memleket sevdalısı, bayrak şairimiz #ArifNihatAsya'yı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/FE20k73cVy
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 5, 2021
"Şehitler tepesi boş değil,Toprağını kahramanlar bekliyor!Ve bir bayrak dalgalanmak için;Rüzgar bekliyor!" Memleket sevdalısı, bayrak şairimiz #ArifNihatAsya'yı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/FE20k73cVy — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 5, 2021
Karaduman, mesajında şu ifadeleri kullandı.
"Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor! Ve bir bayrak dalgalanmak için; Rüzgar bekliyor!" Memleket sevdalısı, bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'yı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum."
"Şehitler tepesi boş değil,Toprağını kahramanlar bekliyor!Ve bir bayrak dalgalanmak için;Rüzgar bekliyor!" Memleket sevdalısı, bayrak şairimiz #ArifNihatAsya'yı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/FE20k73cVy
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 5, 2021
"Şehitler tepesi boş değil,Toprağını kahramanlar bekliyor!Ve bir bayrak dalgalanmak için;Rüzgar bekliyor!" Memleket sevdalısı, bayrak şairimiz #ArifNihatAsya'yı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/FE20k73cVy — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 5, 2021
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