Abdülkadir Balıkçı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına atandı. Peki, Abdülkadir Balıkçı kimdir? İşte, Abdülkadir Balıkçı hakkında merak edilenler.

Abdülkadir Balıkçı, 1971 senesinde dünyaya gelmiştir. Balıkçı, lisans eğitimini 1992'de Gazi Üniversitesi Elektrik Bölümünde tamamladı.

Abdülkadir Balıkçı, yüksek lisansını ise 1997'de New York Polytechnic University Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 2003 yılında da New York Polytechnic University Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında eğitim aldı.

Çeşitli görevlerin ardından Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 30.01.2021 tarihinde Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına getirildi.

