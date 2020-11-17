Abdülkadir Aksu koronavirüse yakalandı
Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu'nun koronavirüse yakalandı. Eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci yazar Mehmet Metiner sosyal medyadan duyurdu.
GÜNDEM 17.11.2020, 19:00
Eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci yazar Mehmet Metiner sosyal medya hesabından Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı ve eski AK Parti milletvekili Abdulkadir Aksu'nun koronavirüse yakalandığını açıkladı.Metiner yaptığı açıklamada; " Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu’ya Allah’tan acil şifalar diliyorum. Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi. Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz. Rabbim seni muhafaza buyursun." dedi.
Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu’ya Allah’tan acil şifalar diliyorum.Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi.Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz.Rabbim seni muhafaza buyursun.
— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 16, 2020
Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu’ya Allah’tan acil şifalar diliyorum.Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi.Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz.Rabbim seni muhafaza buyursun. — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 16, 2020
Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu’ya Allah’tan acil şifalar diliyorum.Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi.Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz.Rabbim seni muhafaza buyursun.
— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 16, 2020
Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu’ya Allah’tan acil şifalar diliyorum.Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi.Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz.Rabbim seni muhafaza buyursun. — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 16, 2020
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