Abdülkadir Aksu koronavirüse yakalandı

Eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci yazar Mehmet Metiner sosyal medya hesabından Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı ve eski AK Parti milletvekili Abdulkadir Aksu'nun koronavirüse yakalandığını açıkladı.Metiner yaptığı açıklamada; " Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu’ya Allah’tan acil şifalar diliyorum. Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi. Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz. Rabbim seni muhafaza buyursun." dedi.



Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu’ya Allah’tan acil şifalar diliyorum.Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi.Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz.Rabbim seni muhafaza buyursun.

— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 16, 2020



Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu’ya Allah’tan acil şifalar diliyorum.Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi.Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz.Rabbim seni muhafaza buyursun. — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 16, 2020

