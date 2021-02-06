Abdulhalik Karabulut, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Peki, Abdulhalik Karabulut kimdir? Abdulhalik Karabulut kaç yaşında? İşte, Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut hakkına merak edilenler.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 1968 senesinde Erzurum’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini 1989'da Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde okudu.

Yüksek lisans eğitimini 1992, doktora eğitimini de 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında tamamladı.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde 1996'da akademik kariyerine adım attı. Aynı üniversitede 1997’de yardımcı doçent, 2000’de doçent oldu. 23.01.2006 tarihinde ise Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında profesör oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Rektör Yardımcılığı ve Fen Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevlerini 2008–2010 yılları arasında üstlendi. Aynı yıllarda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Üyeliği yaptı. 2011-2012 yıllarında Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Fen Fakültesi Kurucu Dekanlığı (Vekâleten) ve (ÜAK) Üyeliği yaptı. 04.10.2016-21.01.2017 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Vekilliği yaptı. 2016-2017 yıllarında Tübitak 4006 Bilim Fuarları Erzurum İl Temsilciliği yaptı.

Son olarak Abdulhalik Karabulut, 06.02.2021 tarihli kararla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

