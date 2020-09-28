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Abdülaziz Kıranşal anlatıyor! Hz. Ömer'in duygulandıran davranışı
Millî Gazete Yazarı Abdülaziz Kıranşal'ın Hz. Ömer'in davranışını anlattığı video izleyenleri duygulandırıyor.
GÜNDEM 28.09.2020, 13:06
Millî Gazete Yazarı Abdülaziz Kıranşal'ın Hz. Ömer'in sergilediği bir davranışını anlattığı video izleyenleri duygulandırak cinsten.
Söz konusu videoda kıtlık yaşandığı bir dönemde Hz. Ömer'e hediye olarak gönderilen yemek karşısında Hz. Ömer'in örnek tavrı anlatılıyor. Hz. Ömer söz konusu hediyeyi geri çevirdikten sonra elini guruldayan karnının üzerine koyarak "Vallahi istediğin kadar gurulda. Halkımın yemediği yemeği sen de yiyemeyeceksin." dediği de ifade ediliyor.
Millî Gazete Yazarı Abdülaziz Kıranşal, Hz. Ömer'in duygulandıran davranışını anlatıyor:"Hz. Ömer elini karnının üzerine koyuyor. Diyor ki; "Vallahi istediğin kadar gurulda. Halkımın yemediği yemeği sen de yiyemeyeceksin."" pic.twitter.com/sILbdbhF7v
— Millî Gazete (@milligazetecom) September 28, 2020
Millî Gazete Yazarı Abdülaziz Kıranşal, Hz. Ömer'in duygulandıran davranışını anlatıyor:"Hz. Ömer elini karnının üzerine koyuyor. Diyor ki; "Vallahi istediğin kadar gurulda. Halkımın yemediği yemeği sen de yiyemeyeceksin."" pic.twitter.com/sILbdbhF7v — Millî Gazete (@milligazetecom) September 28, 2020
Söz konusu videoda kıtlık yaşandığı bir dönemde Hz. Ömer'e hediye olarak gönderilen yemek karşısında Hz. Ömer'in örnek tavrı anlatılıyor. Hz. Ömer söz konusu hediyeyi geri çevirdikten sonra elini guruldayan karnının üzerine koyarak "Vallahi istediğin kadar gurulda. Halkımın yemediği yemeği sen de yiyemeyeceksin." dediği de ifade ediliyor.
Millî Gazete Yazarı Abdülaziz Kıranşal, Hz. Ömer'in duygulandıran davranışını anlatıyor:"Hz. Ömer elini karnının üzerine koyuyor. Diyor ki; "Vallahi istediğin kadar gurulda. Halkımın yemediği yemeği sen de yiyemeyeceksin."" pic.twitter.com/sILbdbhF7v
— Millî Gazete (@milligazetecom) September 28, 2020
Millî Gazete Yazarı Abdülaziz Kıranşal, Hz. Ömer'in duygulandıran davranışını anlatıyor:"Hz. Ömer elini karnının üzerine koyuyor. Diyor ki; "Vallahi istediğin kadar gurulda. Halkımın yemediği yemeği sen de yiyemeyeceksin."" pic.twitter.com/sILbdbhF7v — Millî Gazete (@milligazetecom) September 28, 2020
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