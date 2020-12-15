ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına İran'dan tepki!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile kurumun başkanı İsmail Demir'e ve üç çalışanına yaptırım kararı aldığını açıklamıştı. ABD'nin yaptırım kararına İran'dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Sosyal medya platformu Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, paylaşımına Türkiye ve İran bayrağı ile iki ülkenin el sıkıştığını gösteren bir fotoğrafı ekledi. Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarla bir kez daha uluslararası hukuku çiğnediğini ve yaptırımlara bağımlılığını ortaya koyduğunu anlattı.

Zarif, "komşular önceliğimiz" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu sözlere yer verdi:

"ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz."

