ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Rusya'dan ilk açıklama
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD'nin Türkiye'ye S-400 alımı yüzünden yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumun yeni bir örneğidir" diyerek tepkisini gösterdi.
GÜNDEM 14.12.2020, 22:19
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ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i hedef alan yaptırımlar uygulama kararı aldı.
Konuya ilişkin Türkiye'den tepkiler peş peşe gelirken Rusya tarafından da bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamda, "ABD'nin Türkiye'ye S-400 alımı yüzünden yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumun yeni bir örneğidir" ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin Türkiye'den tepkiler peş peşe gelirken Rusya tarafından da bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamda, "ABD'nin Türkiye'ye S-400 alımı yüzünden yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumun yeni bir örneğidir" ifadelerini kullandı.
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