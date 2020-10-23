ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nden saldırı uyarısı

ABD Türkiye Büyükelçiliği’nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, “ABD Temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul’da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldı. ABD vatandaşlarının, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edilir” ifadeleri kullanıldı.

Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, mevcut randevusu olan kişilere yeniden planlama yapıldıktan sonra e-posta yoluyla bilgi verileceği belirtildi.

