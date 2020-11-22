Son Dakika
ABD'nin planı ne? Ortadoğu'ya bombardıman uçakları gönderdi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, B-52H tipi stratejik bombardıman uçaklarının Ortadoğu'ya sevk edildiği bildirildi.
GÜNDEM 22.11.2020, 22:21
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, B-52H tipi stratejik bombardıman uçaklarının Ortadoğu'ya sevk edildiği bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Dakota eyaletindeki Minot Hava Kuvvetleri Üssü'nde konuşlu 5. Bombardıman Kanadına atanan ABD Hava Kuvvetleri B-52H ekipleri, saldırganlığı kontrol altına almak ve ABD'nin bölgedeki ortaklarına destek için güvence vermek amacıyla 21 Kasım'da Ortadoğu'ya uzun menzilli bir uçuş gerçekleştirmiştir." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada B-52 ekiplerinin hangi ülkede görev yapacağına dair detay yer almadı.
ABD yönetimi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Afganistan ve Irak'taki asker sayısında azaltmaya gidileceğini ifade etmişti.
Bu bağlamda ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 15 Ocak 2021'e kadar 2 bin 500'e düşürmesi planlanıyor.
ABD'nin halihazırda Afganistan'da 4 bin 500, Irak'ta ise 3 bin civarında askeri bulunuyor.
Yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Dakota eyaletindeki Minot Hava Kuvvetleri Üssü'nde konuşlu 5. Bombardıman Kanadına atanan ABD Hava Kuvvetleri B-52H ekipleri, saldırganlığı kontrol altına almak ve ABD'nin bölgedeki ortaklarına destek için güvence vermek amacıyla 21 Kasım'da Ortadoğu'ya uzun menzilli bir uçuş gerçekleştirmiştir." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada B-52 ekiplerinin hangi ülkede görev yapacağına dair detay yer almadı.
ABD yönetimi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Afganistan ve Irak'taki asker sayısında azaltmaya gidileceğini ifade etmişti.
Bu bağlamda ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 15 Ocak 2021'e kadar 2 bin 500'e düşürmesi planlanıyor.
ABD'nin halihazırda Afganistan'da 4 bin 500, Irak'ta ise 3 bin civarında askeri bulunuyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|11. Adanaspor
|9
|12
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|7
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Chelsea
|9
|18
|3. Leicester City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Southampton
|8
|16
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. Crystal Palace
|8
|13
|10. M. United
|8
|13
|11. Arsenal
|9
|13
|12. Wolverhampton
|8
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Fulham
|9
|4
|18. West Bromwich
|9
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Elche
|8
|12
|9. Getafe
|9
|12
|10. Real Betis
|9
|12
|11. Barcelona
|8
|11
|12. Valencia
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Eibar
|10
|10
|15. Athletic Bilbao
|8
|9
|16. Deportivo Alaves
|9
|9
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7
Sayfalar Tümü