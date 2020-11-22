ABD'nin planı ne? Ortadoğu'ya bombardıman uçakları gönderdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, B-52H tipi stratejik bombardıman uçaklarının Ortadoğu'ya sevk edildiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Dakota eyaletindeki Minot Hava Kuvvetleri Üssü'nde konuşlu 5. Bombardıman Kanadına atanan ABD Hava Kuvvetleri B-52H ekipleri, saldırganlığı kontrol altına almak ve ABD'nin bölgedeki ortaklarına destek için güvence vermek amacıyla 21 Kasım'da Ortadoğu'ya uzun menzilli bir uçuş gerçekleştirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada B-52 ekiplerinin hangi ülkede görev yapacağına dair detay yer almadı.

ABD yönetimi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Afganistan ve Irak'taki asker sayısında azaltmaya gidileceğini ifade etmişti.

Bu bağlamda ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 15 Ocak 2021'e kadar 2 bin 500'e düşürmesi planlanıyor.

ABD'nin halihazırda Afganistan'da 4 bin 500, Irak'ta ise 3 bin civarında askeri bulunuyor.

