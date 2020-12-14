ABD’nin kirli operasyonlarına hazır olun!

27 Mayıs Askeri Darbesi’nde de, 12 Eylül Askeri Darbesi’nde de, 28 Şubat Darbesi’nde de, 15 Temmuz Darbesi’nde de tüm parmaklar ABD’yi, NATO’yu, Gladio’yu işaret ediyor. Tam da bu aşamada derin ABD’nin aldığı bir karar dikkat çekti. O da şu; ABD, 20 yıl önce bırakılan gayrinizami harbe yeniden dönme kararı aldı!Peki, bu “karanlık” ve de “kirli” karar ne anlam taşıyor? Nasıl okunmalı bu karar? Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener bugünkü yazısında bu sorunun cevabını verdi. İşte o satırlar;

“ABD savunma bütçesi ile ilgili haberleri bu yıl her seferinden daha dikkatli takip ettik. Çünkü aynı tasarıda Rusya’dan S-400 aldığı için Türkiye hakkındaki yaptırım kararları da vardı. Ancak bunu izlerken, bir ayrıntı, “Soğuk Savaş dönemindeki gibi Gladio dönemine geri mi dönüyoruz” dedirtti. Çünkü 740 milyar dolarlık savunma bütçesinde, ABD Özel Kuvvetleri’nin, ABD’nin ortaklarına gayrinizami Harp (GNP) için destek yetkisi arttırıldı. Bu gelişmeyle birlikte, 2018 yılındaki Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin eki olarak gayrinizami harp belgesinin özeti yayınlandı.



O belgede ‘gayrinizami harp’ şöyle tanımlanıyor: “Gayrinizami harp tanım olarak ülkelerin halklarını etki altına almak ve meşruiyet algısını değiştirmek amacıyla devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki mücadele anlamına gelmektedir.”

Belgede 20 yıl önce bırakılan gayrinizami harbe dönülmesinin gerekliği şöyle anlatılıyor:



Gayrinizami harp, “düzenli savaştan” farklı olarak suikast, sabotaj, ekonomik hedeflere saldırı, kriz yaratma, siber saldırı dahil düşman görülen hedefe yönelik her türlü yıpratma ve çökertme planını içeriyor. En önemli ve uzun süreli gayrinizami harp çeşidi ise psikolojik savaş. Bunun içinde, sosyal medyada propagandaya müdahale etmek ya da propaganda yapmak, iç olayların manipüle edilmesine karşı koymaktan başka ülkelerin iç olaylarına müdahil olmaya kadar birçok ayrıntı yer alıyor.

Peki, Amerika gayrinizami harbi kimlerle yürütecek? Belgede onun da cevabı şöyle verilmiş:



Belgede hedef ülkeler, “Çin, Rusya ve İran, dezenformasyon, aldatma, sabotaj, ekonomik baskı yanında vekâlet yoluyla savaş, gerilla harekâtı ve örtülü operasyonlar gibi teknikleri iştahlı bir şekilde uygulamaktadır” cümlesiyle açık edilmiş.

Yani savaş, yatırım tehdidi yanında Çin, İran ve Rusya gayrinizami harpte hedef ülkeler.Amerika, gayrinizami harp konusunda kendi tecrübesi, beşeri sermayesi yanında en çok müttefiklerine güveniyor. Belgenin ‘Gayrinizami harp müşterek eylem gerektirir’ başlığı altında gayrinizami harbin başarısının, ABD kurumları arası ve çokuluslu ortaklarla yapılacak müşterek eyleme dayandığı anlatılırken, “müttefiklere” şu rol biçiliyor:



Emperyalist Amerika, “savaş, gayrinizami harp, işgal, vekâlet savaşı, yaptırım” sonrası yeniden ve bu kez çok daha çeşitli enstrümanlarla gayrinizami harp yöntemine dönecek. Bunun için de ortak çıkarları için işbirliği yapacağı ülkeler bulacak, kendi çıkarları için kullanacağı resmi, sivil kişiler satın alacak.Bakalım Amerika’nın gayrinizami harp planlarında hedefleri kim, askerinden siviline müttefikleri kimler olacak?”

“Gayrinizami harp, Amerika’nın ulusal güvenliği için kalıcı ve ekonomik bir katkıdır ve ABD Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu bir temel yetkinlik olmaya devam edecektir. Harplerin karakteri ve şekli sürekli değişime uğramaktadır fakat özü aynı kalmaktadır. Neredeyse yirmi yıl boyunca dünya genelindeki şiddete varan aşırıcı örgütlere karşı yürütülen gayrinizami harbin bırakılmasıyla artık büyük güç rekabeti temel ulusal güvenlik sınamamız olsa da gayrinizami harpte ustalaşma ihtiyacımız devam etmektedir.”

“Gayrinizami harpte rakiplerimize göre birincil rekabet avantajı olarak beşeri sermayeye yatırımları öncelikli hale getireceğiz. Askeri memurlar, askerler ve sivillerin, ortak bir anlayış oluşturmak için gayrinizami harp ile ilgili eğitim, doktrin ve öğretime sürekli erişimi olmalıdır.”

“Geleneksel muharebe gücümüzü yaratıcı bir şekilde proaktif, dinamik ve alışılmışın dışında gayrinizami harp yaklaşımları ile birleştirmeliyiz ve böylelikle ulusumuzun düşmanlarını değiştirebilir, engelleyebilir ve onlara üstünlük sağlayabiliriz ve önemli ortak ve müttefiklerimiz ile birlikte bölgesel güç dengelerini istediğimiz şekilde koruyabiliriz.”

