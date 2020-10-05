ABD’nin İsrail rejimi Büyükelçisi Burak Duvarı'nda ayin yaptı

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, işgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescidi-i Aksa’nın Burak Duvarı’na yakın alanda ayin yaparak Siyonist İsrail’e desteğini bir kez daha açık etti.

İsrail’in kanal-7 televizyonu, ABD Büyükelçisi Friedman’ın, Yahudilerin bayramlarının sonuncusu olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle bugün sabahın erken saatlerinde Burak Duvarı’na geldiğini ve burada Yahudilerin inancı doğrultusunda ayinler yaptığını bildirdi.

Öte yandan David Friedman, Yahudilerin Pesah (Hamursuz) Bayramı münasebetiyle geçtiğimiz aylarda işgal altındaki Kudüs’te Bulunan Mescid-i Aksa’nın batı duvarı olan Burak Duvarı’nda düzenlenen ayine de katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen ve Yahudi olan Friedman, İsrail yanlısı duruşu ve işgal altındaki Filistin topraklarının İsrail’e ilhak edilmesine dair destek açıklamaları nedeniyle İslam âlemi tarafından sert dille eleştirilmişti.

Filistinli yerel kaynaklara göre ABD Büyükelçisi Friedman, Batı Şeria’nın ilhak planı başta olmak üzere İsrail’in yerleşim alanlarını genişletme, Kudüs’te yeni yerleşim birimleri inşa etme gibi her türlü işgal girişimini destekleyenlerin başında geliyor.

Biz Müslümanlara göre Mescid-i Aksa'nın batısında yer alan Burak Duvarı, Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) İsra ve Mirac gecesi "Burak" adlı bineğini bağladığı yer olarak kabul ediliyor.

Diğer taraftan UNESCO Dışişleri Komisyonu, 13 Ekim 2016'da Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığına ilişkin tasarıyı oylamış ve tasarı, 6'ya karşılık 24 oyla kabul edilmişti.

