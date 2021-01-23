ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı göreve başladı
ABD Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanı adayı olarak Senato'ya sunduğu Lloyd Austin 2'ye karşı 93 oyla onay aldı.
GÜNDEM 23.01.2021, 00:20
Senato'da 2'ye karşı 93 oyla Savunma Bakanlığı onaylanan Lloyd Austin, Pentagon'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakan Vekili David Norquist tarafından kapıda karşılandı.
Pentagon'da yemin ederek göreve başlayan Austin'e gün içinde bakanlıkta yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınına ilişkin brifing verilecek.
Kuvvet Komutanları ve Genel Sekreterleri ile yapacağı görüşmeden sonra Austin ilk telefon görüşmesini ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirecek. Austin'e, ardından Çin konusunda ve Orta Doğu'da devam eden operasyonlar hakkında brifing verilecek.
Pentagon'da yemin ederek göreve başlayan Austin'e gün içinde bakanlıkta yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınına ilişkin brifing verilecek.
Kuvvet Komutanları ve Genel Sekreterleri ile yapacağı görüşmeden sonra Austin ilk telefon görüşmesini ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirecek. Austin'e, ardından Çin konusunda ve Orta Doğu'da devam eden operasyonlar hakkında brifing verilecek.
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