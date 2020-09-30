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ABD'nin eğlence endüstrisi Disney 28 bin çalışanını işten çıkaracak
ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 28 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
GÜNDEM 30.09.2020, 02:01
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ABD eğlence endüstrisinin en önemli şirketi Walt Disney, koronavirüs salgını nedeniyle tema parklarında çalışan 28 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.
Şirket, Covid-19 salgını nedeniyle Disney'in California merkezli tema parklarının uzun süre kapatılması ve açık parklara olan sınırlı ziyaret, şirketi çalışan sayısını azaltma kararı aldı.
Disney Parkları yöneticisi Josh D'Amaro, konuya ilişkin çalışanlarla paylaştığı mesajda, işten çıkarılacak 28 bin kişinin yaklaşık yüzde 67'sinin yarı zamanlı çalışanlar olacağını aktardı.
CNBC tarafından paylaşılan mesajda D'Amaro, "Tahmin edebileceğiniz gibi bu büyüklükte bir karar kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.
D'Amaro ayrıca yönetimin son birkaç aydır işten çıkarmaya gitmemek için çalıştığını belirterek "Giderleri azalttık, sermaye projelerini askıya aldık, destek ödemelerine devam ederken oyuncu kadromuzu ücretsiz izne çıkardık ve operasyonlarımızı olabildiğince verimli çalışacak şekilde değiştirdik, ancak bu kadar sınırlı kapasitede çalışırken tam kadroyu sürdüremeyiz" diye konuştu.
Şirket, Covid-19 salgını nedeniyle Disney'in California merkezli tema parklarının uzun süre kapatılması ve açık parklara olan sınırlı ziyaret, şirketi çalışan sayısını azaltma kararı aldı.
Disney Parkları yöneticisi Josh D'Amaro, konuya ilişkin çalışanlarla paylaştığı mesajda, işten çıkarılacak 28 bin kişinin yaklaşık yüzde 67'sinin yarı zamanlı çalışanlar olacağını aktardı.
CNBC tarafından paylaşılan mesajda D'Amaro, "Tahmin edebileceğiniz gibi bu büyüklükte bir karar kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.
D'Amaro ayrıca yönetimin son birkaç aydır işten çıkarmaya gitmemek için çalıştığını belirterek "Giderleri azalttık, sermaye projelerini askıya aldık, destek ödemelerine devam ederken oyuncu kadromuzu ücretsiz izne çıkardık ve operasyonlarımızı olabildiğince verimli çalışacak şekilde değiştirdik, ancak bu kadar sınırlı kapasitede çalışırken tam kadroyu sürdüremeyiz" diye konuştu.
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