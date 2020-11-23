ABD'nin Dışişleri Bakanı belli oldu
ABD Başkanı seçilen Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı olarak Antony Blinken’i seçeceğini doğruladı.
GÜNDEM 23.11.2020, 21:19
ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden'ın geçiş ekibi, atanması planlanan yeni kabine üyelerinin bazılarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Biden, uzun süredir dış politika danışmanı olan Antony Blinken'ı dışişleri bakanlığı görevine aday gösterecek. Blinken'ın göreve başlayabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyor.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın yardımcılarından Jake Sullivan'ın da Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olacağı açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı kabinenin en prestijli görevlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ulusal Güvenlik Danışmanlığı da Beyaz Saray'ın en önemli ve güçlü pozisyonlarından biri.
Yapılan açıklamaya göre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü göreine Avril Haines'ın atanacağı belirtildi. Haines, ABD istihbaratının tepesine geçen ilk kadın olacak.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın yardımcılarından Jake Sullivan'ın da Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olacağı açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı kabinenin en prestijli görevlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ulusal Güvenlik Danışmanlığı da Beyaz Saray'ın en önemli ve güçlü pozisyonlarından biri.
Yapılan açıklamaya göre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü göreine Avril Haines'ın atanacağı belirtildi. Haines, ABD istihbaratının tepesine geçen ilk kadın olacak.
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