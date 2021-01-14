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ABD'nin azil tarihi...Hangi ABD Başkanı nasıl ve neden azledildi!?
Hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçen Trump’tan önce hangi başkanlar nasıl ve neden azledildi? İşte ABD başkanlarının azil geçmişleri...
GÜNDEM 14.01.2021, 13:54
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevi kötüye kullanma" ve "Kongre'nin çalışmasını engelleme" suçlamalarıyla başlayan azil süreci yeniden başlatıldı.
İkinci kez hakkında azil süreci başlatılan Trump'tan önce de kimi ABD başkanları da aynı akıbete uğramıştı.
ABD'de azil süreci soruşturmalarının sonuçları önce Temsilciler Meclisi'nde oylanıyor, kararın onaylanması halinde mahkeme ve jüri gibi çalışacak olan Senato'ya gönderiliyor.
Senatonun uygun görmesi halinde tanıkların ifadelerine başvurabiliyor akabinde Başkan da kendini savunuyor.
Başkanın görevinden alınabilmesi için Senato'nun da azil kararını üçte iki çoğunlukla onaylaması gerekiyor.
Trump'a yönelik azil soruşturması ABD tarihindeki dördüncü süreç.
Andrew Johnson, Clinton ve Trump Amerikan tarihinde daha önce azledilen başkanlar.
Nixon ise azil oylaması yapılmada istifa etmişti
İlk azil süreci iç savaştan hemen sonra "yeniden yapılanma" olarak bilinen, "iç savaşın" son kalıntıları temizlenirken, köleciliğin kaldırılması ve kölelikten kurtulan Afrikalı Amerikalılara vatandaşlık ve oy hakkının tanınması döneminde (1865-1877) Başkan Andrew Jackson'a karşı gündeme gelmişti.
İkinci azil soruşturma süreci Vietnam Savaşı sırasında, savaş karşıtı muhalefetin, Afrikalı Amerikalıların sivil haklar mücadelesinin yükseldiği bir dönemde Watergate skandalıyla birlikte Richard Nixon'ı hedef alıyordu.
Bill Clinton'ı hedef alan azil soruşturması bir başka dönüm noktasında gündeme geldi. ABD önderliğinde başlayan küreselleşme, Latin Amerika'dan Rusya'ya kadar ilerleyen bir "Asya finansal krizi" ile sarsılmıştı; gündemde 1999 ve 2000 yıllarında dünya ekonomisini sarsacak bir finansal krizler dalgası vardı.
Üç azil süreci konjonktüründe de gözlemlenebilen, ekonomik, siyasi ve ideolojik dönüm noktasını bu kez Donald Trump'ı hedef alan azil soruşturmasının ortaya çıktığı konjonktürde de görmek olanaklıdır.
İkinci kez hakkında azil süreci başlatılan Trump'tan önce de kimi ABD başkanları da aynı akıbete uğramıştı.
ABD'de azil süreci soruşturmalarının sonuçları önce Temsilciler Meclisi'nde oylanıyor, kararın onaylanması halinde mahkeme ve jüri gibi çalışacak olan Senato'ya gönderiliyor.
Senatonun uygun görmesi halinde tanıkların ifadelerine başvurabiliyor akabinde Başkan da kendini savunuyor.
Başkanın görevinden alınabilmesi için Senato'nun da azil kararını üçte iki çoğunlukla onaylaması gerekiyor.
Trump'a yönelik azil soruşturması ABD tarihindeki dördüncü süreç.
Andrew Johnson, Clinton ve Trump Amerikan tarihinde daha önce azledilen başkanlar.
Nixon ise azil oylaması yapılmada istifa etmişti
İlk azil süreci iç savaştan hemen sonra "yeniden yapılanma" olarak bilinen, "iç savaşın" son kalıntıları temizlenirken, köleciliğin kaldırılması ve kölelikten kurtulan Afrikalı Amerikalılara vatandaşlık ve oy hakkının tanınması döneminde (1865-1877) Başkan Andrew Jackson'a karşı gündeme gelmişti.
İkinci azil soruşturma süreci Vietnam Savaşı sırasında, savaş karşıtı muhalefetin, Afrikalı Amerikalıların sivil haklar mücadelesinin yükseldiği bir dönemde Watergate skandalıyla birlikte Richard Nixon'ı hedef alıyordu.
Bill Clinton'ı hedef alan azil soruşturması bir başka dönüm noktasında gündeme geldi. ABD önderliğinde başlayan küreselleşme, Latin Amerika'dan Rusya'ya kadar ilerleyen bir "Asya finansal krizi" ile sarsılmıştı; gündemde 1999 ve 2000 yıllarında dünya ekonomisini sarsacak bir finansal krizler dalgası vardı.
Üç azil süreci konjonktüründe de gözlemlenebilen, ekonomik, siyasi ve ideolojik dönüm noktasını bu kez Donald Trump'ı hedef alan azil soruşturmasının ortaya çıktığı konjonktürde de görmek olanaklıdır.
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