ABD'li senatörlerden Netflix'e Uygur mektubu': O diziyi yayınlamayın

Amerika Birleşik Devletleri'nde beş Cumhuriyetçi senatör, Netflix'i bir Çin bilim kurgu kitabı üçlemesini TV dizisine uyarlama planlarını, 'Uygur Türkleri'ni dikkate alarak yeniden gözden geçirmeye' çağırdı.

Senatörler, Netflix dizisinde görev alan Çinli yazar Liu Cixin'in, Pekin hükümetinin Uygur Müslümanlarına muamelesini savunduğunu kaydederek şirkete, "suça ortak olmayın" uyarısında bulundu.

Tennessee'li Marsha Blackburn liderliğindeki senatörler, Netflix'e yazdıkları mektupta, şirketin Liu'nun çalışmalarını uyarlama kararının Çin hükümetinin "suçlarının normalleşmesi" anlamına geldiğini söyledi.

Mektupta, "Sincan'daki bu tür zulümler karşısında, artık kurumsal gönül rahatlığı kararları yok, sadece suç ortaklığı var" ifadelerine yer verildi.

"The Three-Body Problem" ve iki devam filminin yazarı Cixin, Netflix bu ayın başlarında duyurduğu, "Game of Thrones"un yapımcıları D.B Weiss ve David Benioff liderliğindeki dizide danışman görevinde.

Senatörler, Liu'nun 2019'da New Yorker dergisine Çin'in Sincan bölgesindeki etnik Uygurlar ve diğer Müslümanlar üzerindeki kısıtlamasına ilişkin yorumlarını hatırlattı.

Liu, dergideki yorumunda "Hükümet onların ekonomilerine yardım ediyor ve onları yoksulluktan kurtarmaya çalışıyor. Ülkeyi biraz gevşetirseniz, sonuçları korkunç olur." diyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve insan hakları grupları Çin’in Uygurlara yönelik politikasını eleştiriyor. Çin ise Sincan'daki toplama kamplarının varlığını reddederek, tesisleri mesleki ve eğitim kurumları olarak adlandırıyor.

Dünyada 190'dan fazla ülkede bulunan Netflix, Çin'de yasak.