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ABD'li kadın mahkum Lisa Montgomery iğneyle infaz edildi
ABD'deki tek federal kadın idam mahkumu 52 yaşındaki Lisa Montgomery'nin cezası bu sabah infaz edildi.
GÜNDEM 13.01.2021, 12:38
ABD'de avukatlarının itirazına rağmen Lisa Montgomery, Yüksek Mahkeme'nin infazı erteleyen mahkeme kararını kaldırmasından sonra Indiana'nın Terre Haute kentinde zehirli iğneyle idam edildi.
Reuters ajansının haberine göre Montgomery, 68 yıl sonra ülkede idam edilen ilk federal kadın idam mahkumu oldu.
Lisa Montgomery, Missouri'de 2004'te Bobbie Jo Stinnett adlı sekiz aylık hamile bir kadını öldürmek ve karnını yararak bebeğini kaçırmaktan suçlu bulunmuş, üç yıl sonra idama mahkum edilmişti. Stinnett'in bebeği kurtulmuştu.
Reuters ajansının haberine göre Montgomery, 68 yıl sonra ülkede idam edilen ilk federal kadın idam mahkumu oldu.
Lisa Montgomery, Missouri'de 2004'te Bobbie Jo Stinnett adlı sekiz aylık hamile bir kadını öldürmek ve karnını yararak bebeğini kaçırmaktan suçlu bulunmuş, üç yıl sonra idama mahkum edilmişti. Stinnett'in bebeği kurtulmuştu.
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