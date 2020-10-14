ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly deneylerini durdurdu
ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) üzerine araştırmalar yapan ilaç firması Eli Lilly’nin klinik testlerini "potansiyel güvenlik endişesi" nedeniyle durdurduğu belirtildi.
GÜNDEM 14.10.2020, 02:01
Dünya genelinde birçok ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisine yönelik çalışmalar devam ediyor.
ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly tarafından yapılan açıklamada, Veri Güvenliği İzleme Kurulu'nun (DSMB) talebi üzerine antikor çalışmalarını içeren klinik testlerin durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Lilly, bağımsız DSMB'nin çalışmaya katılan hastaların güvenliğini dikkatli bir şekilde sağlama kararını destekliyor" ifadeleri kullanıldı.
Güvenlik endişesine neden olan faktörler konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken, çalışmalar genellikle bir gönüllünün yan etkiye maruz kaldığı veya hastalandığı durumda durduruluyor.İlaç firması, korona virüs hastalarının tedavi edilmesi monoklonal antikorlar üzerine araştırmalar yapıyordu.
ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly tarafından yapılan açıklamada, Veri Güvenliği İzleme Kurulu'nun (DSMB) talebi üzerine antikor çalışmalarını içeren klinik testlerin durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Lilly, bağımsız DSMB'nin çalışmaya katılan hastaların güvenliğini dikkatli bir şekilde sağlama kararını destekliyor" ifadeleri kullanıldı.
Güvenlik endişesine neden olan faktörler konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken, çalışmalar genellikle bir gönüllünün yan etkiye maruz kaldığı veya hastalandığı durumda durduruluyor.İlaç firması, korona virüs hastalarının tedavi edilmesi monoklonal antikorlar üzerine araştırmalar yapıyordu.
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