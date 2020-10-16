AB'den Siyonist İsrail'e tepki!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Siyonist İsrail'in yeni yerleşimleri açmasına tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB), Siyonist İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşimlere izin vermesine tepki göstererek, devam eden tüm yerleşim genişlemelerinin durdurulmasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, Siyonist İsrail'in son günlerde Batı Şeria ve Kudüs ile çevresinde yerleşimlerin ciddi şekilde genişleyeceğini duyurduğunu belirtti.



Yahudi yerleşim yerlerinin artmasının Filistin Devleti'ni tehlikeye attığını ifade eden Borrell, şu ifadeleri kullandı:

"Yerleşimler uluslararası hukukta gayrimeşrudur. Sürekli belirtildiği üzere AB, taraflarca mutabık kalınan dışında Kudüs dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırlardaki herhangi bir değişikliği kabul etmeyecektir. Yerleşim faaliyetleri, Filistinliler ile Siyonist İsrailliler arasında sivil ve güvenlik iş birliğinin devamı ile anlamlı, doğrudan müzakerelerin sürmesi için gerekli zemine yönelik güven inşasını amaçlayan mevcut çabaları tehdit etmektedir. Siyonist İsrail hükümeti bu kararları geri almalı ve Kudüs ile Har Homa, Givat Hamatos ve E1 gibi hassas bölgelerdeki devam eden tüm yerleşim genişlemelerini durdurmalıdır."

Ayrıca marttan ağustosa kadar Batı Şeria'da Filistinlilere ait yıkılan veya el koyulan yapıların sayısının arttığını ifade eden Borrell, "AB, İsrail'e bu tür yıkımları durdurma çağrısını tekrarlamaktadır" dedi.



Siyonist İsrail makamları, iki gün içinde Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 5 bin konutun inşa edilmesi planını onaylamıştı. Siyonist İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının ardından Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini sürdürmesi dikkati çekiyor.

İşgal Siyonist İsrail, Kudüs'te ve Batı Şeria'da işgalci Yahudi yerleşim birimlerini genişletmeye devam ediyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

