AB'den seyahat kısıtlaması tavsiyesi! O 3 ülkeye sınırlar kapatılacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını Kanada, Gürcistan ve Tunus'a kapatmaları tavsiyesi geldi.

Listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında tamamen kapatılan dış sınırlar, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Uruguay'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olacak.

Söz konusu ülkeler dışında yer alan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Daha önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen Kanada, Gürcistan ve Tunus'a da AB'nin sınırları kapatılacak.

Öte yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki Covid-19 durumuna ve kısıtlayıcı tedbirlere göre tekrar güncellenecek.

