AB'den Rusya ve Çin'in koronavirüs aşıları hakkında açıklama

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) karşı Rusya ve Çin'de geliştirilen aşılardan satın alabileceklerini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan De Keersmaecker, günlük basın toplantısında, Rusya ve Çin'de aşı geliştiren ilaç firmalarının AB'nin kriterlerini karşılaması halinde bu aşıların alınmasının düşünülebileceğini söyledi.

De Keersmaecker, kriterlerin tıbbi gereksinimlerin yanı sıra bütçe, AB'deki üretim kapasitesi gibi konular olduğunu belirterek, "Bu kriterleri karşılayacaklarını düşünen şirketler AB Komisyonu ile irtibata geçebilirler ve böylece neler yapabileceğimize bakarız" dedi.

Rus aşısı Sputnik V aşısını geliştiren şirket ve laboratuvar ile AB'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) arasında temaslar bulunduğunu aktaran De Keersmaecker, bu aşının AB'de kullanım onayı için henüz EMA'ya başvuru yapılmadığını bildirdi.

