AB'den İngiltere'ye çağrı:

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının video konferans toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Roth, AB ile İngiltere arasında yapılan ticaret anlaşması müzakereleri konusunda, "Bu bir komedi değil. Trajedi de değil. Bunlar, insanlar ve gelecekteki ilişkiler hakkında çok ciddi müzakereler. Zaman çok önemli. Aralık ayındayız ve halen bir sonuç alınamadı. Umarım görüşmeler başarılı biçimde sonuçlanır." ifadelerini kullandı.



"Bakanlarla, perşembe ve cuma günü Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi gündemi, İngiltere ile AB arasındaki müzakereler, yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) karşı mücadele, çevre, genişleme, Polonya ve Macaristan'ın veto ettiği AB bütçesi ve kurtarma programı gibi zorlu başlıkları ele aldık" diyen Roth, "Toplantıda zor konuları içeren yoğun bir gündem vardı." ifadelerini kullandı.



Roth, AB ve İngiltere arasında devam eden ticaret anlaşması müzakereleri hakkında, "Brexit konusunda önemli ilerleme olmadı. Temel konular olan adil rekabet, denetim ve balıkçılıkla ilgili uzlaşmazlıklar bulunuyor." diye konuştu.

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un birkaç güne kadar uzlaşı sağlamak için bir araya geleceklerini hatırlatan Roth, anlaşma yapılıp yapılmayacağının henüz "belirsiz" olduğuna işaret etti.



Roth, "Burada AB ve İngiltere arasında gelecekteki ilişkiler müzakere ediliyor. Bu bir komedi değil. Trajedi de değil. Bunlar, insanlar ve gelecekteki ilişkiler hakkında çok ciddi müzakereler. Burada çok ciddi bir durum var. Zaman çok önemli. Aralık ayındayız ve halen bir sonuç alınamadı. Umarım görüşmeler başarılı biçimde sonuçlanır." ifadesini kullanarak konuşmasını sonlandırdı.

