AB'de koronavirüs paketini o 2 ülke reddetti

Avrupa Birliği'nin (AB) toplam 1,8 trilyon Euroluk gelecekteki bütçesi ve Covid-19 ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı, hukukun üstünlüğü şartına karşı çıkan Macaristan ve Polonya tarafından veto edildi.

AB üyesi ülkelerin daimi temsilcilerini Brüksel'de bir araya getiren Coreper toplantısında, Birliğin 2021-2027'deki bütçesi ve ekonomik kurtarma programı görüşüldü.

Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı Sözcüsü Sebastian Fisher, toplantı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İki üye ülkenin çekinceleri nedeniyle AB büyükelçileri gerekli olan oy birliğini sağlayamadı" dedi.

Toplantıda, ilk olarak AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına bağlanmasının üye ülke temsilcileri tarafından nitelikli çoğunlukla kabul edildiğine işaret eden Fisher, bunun ardından Macaristan ve Polonya'nın oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programına ilişkin paketi veto ettiğini belirtti.

