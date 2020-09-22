ABD'den Yunanistan'ı yıkan 'Sevilla haritası' yanıtı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir” ifadeleri kullanıldı.
GÜNDEM 22.09.2020, 00:16
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Doğu Akdeniz'de Yunanistan tezlerinin kaynağı olan Sevilla haritasına yönelik önemli bir açıklama geldi.
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin prensip gereği diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarında herhangi bir pozisyon almadığı vurgulandı.
Yunanistan tezlerinin kaynağı olan Sevilla haritasının ABD için herhangi bir hukuki öneme sahip olmadığı belirtilirken, Avrupa Birliği'nin de Sevilla haritasını hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak göremediğinin altı çizildi.
Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka dayalı olarak ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlandığı hatırlatıldı.
ABD'nin iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklediği, Türkiye ve Yunanistan'ı, arasındaki istikşafi görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik ettiği vurgulandı.
There has been much commentary in the Turkish press regarding the so-called “Seville Map”... pic.twitter.com/cCw6yYJ1Md
— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) September 21, 2020
There has been much commentary in the Turkish press regarding the so-called “Seville Map”... pic.twitter.com/cCw6yYJ1Md — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) September 21, 2020
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin prensip gereği diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarında herhangi bir pozisyon almadığı vurgulandı.
Yunanistan tezlerinin kaynağı olan Sevilla haritasının ABD için herhangi bir hukuki öneme sahip olmadığı belirtilirken, Avrupa Birliği'nin de Sevilla haritasını hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak göremediğinin altı çizildi.
Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka dayalı olarak ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlandığı hatırlatıldı.
ABD'nin iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklediği, Türkiye ve Yunanistan'ı, arasındaki istikşafi görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik ettiği vurgulandı.
There has been much commentary in the Turkish press regarding the so-called “Seville Map”... pic.twitter.com/cCw6yYJ1Md
— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) September 21, 2020
There has been much commentary in the Turkish press regarding the so-called “Seville Map”... pic.twitter.com/cCw6yYJ1Md — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) September 21, 2020
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