ABD’den Türkiye'ye S-400 ve ‘ek yaptırım’ uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, başta Türkiye olmak üzere müttefik ülkeleri Rusya'dan silah almamaları konusunda uyardı.

Konuyla ilgili Yunan gazetecinin sorusuna yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Başkan Joe Biden'ın 'Türkiye'nin uluslararası hukuk ve NATO'ya olan taahhütlerine uymayan davranışlarını dile getirmeye söz verdiğini' hatırlattı. Cuma günü yapılan açıklamada Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini elinde tutmaması istenirken şu ifadeler kullanıldı:

"Rus S-400 sistemi, NATO teçhizatıyla uyumsuz, NATO teknoloji güvenliğini tehdit ediyor ve müttefik Türkiye'nin taahhütleri ile tutarsız. Rusya'dan yapılan bu önemli işlem, CAATSA (Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarına Karşı Mücadele Yasası) yasalarına göre yaptırımlara neden oldu. Türkiye'ye bu sistemi elinde tutmaması için çağrı yapıyoruz."

Türkiye'nin uzun süredir değerli bir NATO müttefiği olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bununla birlikte, S-400'ün alınması, NATO üyesi ülkelerin Varşova'da 2016 NATO Zirvesi'nde Rus teçhizatına bağımlılığı azaltmak için verdikleri taahhütlere aykırı" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve ABD müttefiği ülkelere Rusya'ya gelir ve nüfuz sağlayacak yeni silah alımları yapmamaları konusunda çağrı yapılırken, "Bu tür satın alımlar önceki uygulananlara ek olarak yeni CAATSA yaptırımlarına tabi olabilir" denildi.

