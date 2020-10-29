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ABD'den Türkiye'ye hadsiz uyarı! S-400 hazımsızlığı sürüyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye S-400 hava sistemleri konusundan uyarıda bulundu.
GÜNDEM 29.10.2020, 02:22
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle uygulanacak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' açıkladı.
Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin test etmesine ilişkin açıklama yapan Cooper, Türkiye'nin bu konudaki tavrını 'provokatif' olarak nitelendirerek "Yaptırımlar kesinlikle düşünülüyor" dedi.
Ayrıca Amerika'nın Türkiye'ye S-400'ler konusunda kırmızı çizgilerinin olduğunu ilettiklerini belirten Cooper "S-400'ü test etmenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu çok net bir şekilde belirttik" diyerek Ankara'yı buna karşı ikna etme çabalarının sürdüğünü belirtti.
Diğer taraftan Washington'un Türkiye ile bir kopuştan kaçınmaya çalıştığını vurgulayan Amerikalı diplomat, Türkiye'nin batı kampında kalması için mümkün olan her şeyi yaptıklarını dile getirerek, "Türkiye'yi dışlamak, Rusya dışında kimsenin yararına olmaz" ifadelerini kullandı.
Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin test etmesine ilişkin açıklama yapan Cooper, Türkiye'nin bu konudaki tavrını 'provokatif' olarak nitelendirerek "Yaptırımlar kesinlikle düşünülüyor" dedi.
Ayrıca Amerika'nın Türkiye'ye S-400'ler konusunda kırmızı çizgilerinin olduğunu ilettiklerini belirten Cooper "S-400'ü test etmenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu çok net bir şekilde belirttik" diyerek Ankara'yı buna karşı ikna etme çabalarının sürdüğünü belirtti.
Diğer taraftan Washington'un Türkiye ile bir kopuştan kaçınmaya çalıştığını vurgulayan Amerikalı diplomat, Türkiye'nin batı kampında kalması için mümkün olan her şeyi yaptıklarını dile getirerek, "Türkiye'yi dışlamak, Rusya dışında kimsenin yararına olmaz" ifadelerini kullandı.
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