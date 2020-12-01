ABD'den Türkiye için S-400 açıklaması
ABD'den Türkiye için S-400 açıklaması geldi. S-400 atış testleri geçtiğimiz ay Sinop’ta yapılmıştı.
GÜNDEM 01.12.2020, 07:56
Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rus S-400’leri krizinde tansiyon düşmüyor. ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Washington'un Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri konusundaki tutumunu değiştireceğini umduğunu açıkladı.
Sinop’taki S-400 atış testlerinin ardından ABD ile Türkiye arasındaki gerilim arttı.
S-400’lerin ABD ile Türkiye arasındaki “ana rahatsızlık faktörü” olduğuna dikkat çeken Hutchinson, şu ifadeleri kullandı:
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' söylemişti.
"Bu savunma sistemini devreye almadan önce Türkiye'nin bunun sonuçlarını anlayacağını umuyoruz. Türkiye'nin bunun üzerine düşüneceğini ve hata sonucu aldıkları bu kararı geri çekeceklerini umuyoruz."
Sinop’taki S-400 atış testlerinin ardından ABD ile Türkiye arasındaki gerilim arttı.
S-400’lerin ABD ile Türkiye arasındaki “ana rahatsızlık faktörü” olduğuna dikkat çeken Hutchinson, şu ifadeleri kullandı:
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' söylemişti.
"Bu savunma sistemini devreye almadan önce Türkiye'nin bunun sonuçlarını anlayacağını umuyoruz. Türkiye'nin bunun üzerine düşüneceğini ve hata sonucu aldıkları bu kararı geri çekeceklerini umuyoruz."
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