ABD'den tepki çeken tavır! Hem çalışmak istiyorlar hem de yaptırım...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. Clarke Cooper, Türkiye'ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası ( CAATSA) yaptırımları kapsamında yaptığı açıklama tepki gördü

İki ülke arasında "uzlaşma ve gidilecek yolları belirleme fırsatı sağlayacağını" söyleyen Cooper, New York Yabancı Basın Merkezi tarafından düzenlenen "Tercih Edilen Güvenlik Ortağı Olarak ABD: 2020'nin Önemli Noktaları ve 2021'e Bakış" konulu brifingde gazetecilere konuştu.

Türkiye’ye yönelik alınan yaptırımlar konuda başka alternatifleri kalmadığını savunan Cooper, “Yaptırımlar (ABD-Türkiye ilişkilerinde) yeni bir uzlaşı ve gidilecek yolları belirlemek için imkan sağlayacak. Birlikte olmak Türkiye’nin, ABD’nin ve NATO ittifakının en iyi çıkarına olan bir durumdur ve bu alanda uzlaşma aramak en iyisidir. Bu bizim ve Ankara’daki mevkidaşlarımız için biraz çaba gerektirecek bir durumdur” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin uzun vadede NATO müttefiki olarak kalmasını istediklerini vurgulayan Cooper, “ABD (Türkiye ile) yakın ikili ilişkileri sürdürmek istiyor. Tekrar ediyorum, bu alanda uzlaşma arayışında olmamak bizim çıkarımıza değildir” dedi.

Cooper ayrıca “Bu alanda yapılması gereken işler var. Birlikte çalışılabilirlik ve müttefiklik noktasında sadece hava savunma perspektifine değil, Türkiye'ye entegre bir hava savunma perspektifine hitap edecek çözümler var” değerlendirmesinde bulundu.

