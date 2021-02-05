ABD'den Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz sözlerine flaş sert cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz'un arkasında Amerika var" sözlerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Washington'un Türkiye'deki darbe girişimini hızla kınadığı belirtilerek, "Üst düzey Türk yetkililerin tersi yöndeki açıklamaları bütünüyle gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde Bakanlık Sözcüsü Ned Price imzasıyla yapılan açıklamada ayrıca, "ABD'nin Türkiye'deki gelişmelerden sorumlu olduğuna yönelik bu ve benzeri temelsiz ve sorumsuz iddialar, Türkiye'nin ABD ile NATO müteffikliği ve stratejik ortaklığıyla çelişmektedir" denildi.

