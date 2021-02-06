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ABD'den müttefiklerine S-400 tehdidi: Ek yaptırımlara neden olur

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye başta olmak üzere bütün müttefik ülkelere S-400 alınması halinde ek yaptırımlar geleceğini açıkladı.

GÜNDEM 06.02.2021, 17:35
ABD'den müttefiklerine S-400 tehdidi: Ek yaptırımlara neden olur
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye başta olmak üzere bütün müttefik ülkelere Rusya'dan S-400 ve başka silah almamaları konusunda tehdit edip aksi durumda yeni yaptırımlara neden olacağını açıkladı.
Euronews'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Joe Biden'ın 'Türkiye'nin uluslararası hukuk ve NATO'ya olan taahhütlerine uymayan davranışlarını dile getirmeye söz verdiğini' hatırlattı.
Cuma günü yapılan açıklamada Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini elinde tutmaması istenirken şu ifadeler kullanıldı:
"Rus S-400 sistemi, NATO teçhizatıyla uyumsuz, NATO teknoloji güvenliğini tehdit ediyor ve müttefik Türkiye'nin taahhütleri ile tutarsız. Rusya'dan yapılan bu önemli işlem, CAATSA (Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarına Karşı Mücadele Yasası) yasalarına göre yaptırımlara neden oldu. Türkiye'ye bu sistemi elinde tutmaması için çağrı yapıyoruz." 

Türkiye'nin uzun süredir değerli bir NATO müttefiği olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bununla birlikte, S-400'ün alınması, NATO üyesi ülkelerin Varşova'da 2016 NATO Zirvesi'nde Rus teçhizatına bağımlılığı azaltmak için verdikleri taahhütlere aykırı." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye ve ABD müttefiği ülkelere Rusya'ya gelir ve nüfuz sağlayacak yeni silah alımları yapmamaları konusunda çağrı yapılırken, "Bu tür satın alımlar önceki uygulananlara ek olarak yeni CAATSA yaptırımlarına tabi olabilir." denildi.
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