ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay!
ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 2 milyar 370 milyon dolar değerinde kıyı savunma sistemi ile ilgili silah ve ekipman satışına onay verdi.
GÜNDEM 27.10.2020, 08:31
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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan'a 2 milyar 370 milyon dolar değerinde Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile ilgili mühimmat ve ekipmanın satışına onay verdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada Tayvan'a satılan bu sistemlerin; 400 adet "RGM-84L-4 Harpoon Block II" karadan fırlatılan füze, 4 adet "RTM-84L-4 Harpoon Block II" tatbikat füzesi, 411 konteyner, 100 Harpoon Kıyı Savunma Fırlatıcı İntikal Birimi, 25 adet radar aracı ve yedek parçalar ile test ve destek malzemelerinin olduğu kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta da Tayvan'a 1,8 milyar dolar değerinde F-16 uçaklarında kullanılan füze ve HIMARS roket sistemlerinin satışına onay vermişti.
Ajans, söz konusu satış onayı kararlarını Kongreye gönderdiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada Tayvan'a satılan bu sistemlerin; 400 adet "RGM-84L-4 Harpoon Block II" karadan fırlatılan füze, 4 adet "RTM-84L-4 Harpoon Block II" tatbikat füzesi, 411 konteyner, 100 Harpoon Kıyı Savunma Fırlatıcı İntikal Birimi, 25 adet radar aracı ve yedek parçalar ile test ve destek malzemelerinin olduğu kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta da Tayvan'a 1,8 milyar dolar değerinde F-16 uçaklarında kullanılan füze ve HIMARS roket sistemlerinin satışına onay vermişti.
Ajans, söz konusu satış onayı kararlarını Kongreye gönderdiğini bildirdi.
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