ABD'den İran’ın 18 bankasına yaptırım!

ABD yönetimi, İran'ın 18 bankasına yaptırım uygulanmasına karar verdi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, kararın ABD dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını kaydetti.

Mnuchin, "Yaptırım programlarımız, İran terörist faaliyetlere desteğini kesene ve nükleer programlarını sona erdirene kadar devam edecek" ifadesini kullandı.



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise ABD’yi İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kullandığı ödeme araçlarını ortadan kaldırmaya çalışmakla suçladı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’ye tepki gösterdi.

ABD'nin yaptırım kararı aldığı bankaların İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kullanıldığına işaret eden Zarif, "ABD rejimi, Kovid-19 salgınının ortasında gıda ve ilaç ödemeleri için kullandığımız kanalları havaya uçurmak istiyor. İranlılar bu son zulümden de kurtulacak" ifadelerini kullandı.



Zarif, "Bir halkı açlığa mahkum etmeye yönelik komplo bir insanlık suçudur. Paramızı bloke eden suçlular ve buna imkan tanıyanlar adaletle yüzleşecek" açıklamasında bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin (OFAC) İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

ABD yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Washington, bu süreçte Merkez Bankası dahil İran'a ait birçok bankayı yaptırım kapsamına almış ve Tahran'ın uluslararası ticareti büyük zarara uğramıştı.

