ABD'den İncirlik üssü açıklaması!
ABD, Türkiye'deki İncirlik askeri üssünden çıkacağına dair iddialar hakkında açıklama yaptı.
GÜNDEM 29.09.2020, 04:39
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Yunanistan’da temasları sürerken, uzun süredir gündemde olan bir iddia tekrar ortaya çıktı.
Washington yönetiminin Türkiye’deki İncirlik Üssü’nden taşınacağı iddialarına ABD Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlık yetkilileri, “Böyle bir planımız yok” açıklaması yaptı.
Savunma Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, “ABD Türk hükümetinin daveti üzerine, on yıllardır İncirlik Üssü’nden operasyonlarını gerçekleştiriyor. ABD’nin İncirlik’te devam eden varlığı, ABD ve NATO müttefikimiz Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri göstermektedir. Savunma Bakanlığı’nın İncirlik’teki varlığını sonlandırmak gibi bir planı yoktur” denildi.
ABD’nin İncirlik üssünü taşıyacağına ilişkin en son haber The Times gazetesinde çıkmış, gazete, Mike Pompeo’nun Yunanistan ziyaretinde ABD’nin Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artırmaya çalıştığını yazmıştı.
Haberde, bu kapsamda Yunanistan’daki görüşmelerde İncirlik Üssü’nü Girit adasına taşımak için görüşmeler yaptığına da yer verilmişti.
Washington yönetiminin Türkiye’deki İncirlik Üssü’nden taşınacağı iddialarına ABD Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlık yetkilileri, “Böyle bir planımız yok” açıklaması yaptı.
Savunma Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, “ABD Türk hükümetinin daveti üzerine, on yıllardır İncirlik Üssü’nden operasyonlarını gerçekleştiriyor. ABD’nin İncirlik’te devam eden varlığı, ABD ve NATO müttefikimiz Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri göstermektedir. Savunma Bakanlığı’nın İncirlik’teki varlığını sonlandırmak gibi bir planı yoktur” denildi.
ABD’nin İncirlik üssünü taşıyacağına ilişkin en son haber The Times gazetesinde çıkmış, gazete, Mike Pompeo’nun Yunanistan ziyaretinde ABD’nin Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artırmaya çalıştığını yazmıştı.
Haberde, bu kapsamda Yunanistan’daki görüşmelerde İncirlik Üssü’nü Girit adasına taşımak için görüşmeler yaptığına da yer verilmişti.
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