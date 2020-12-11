ABD'den ilginç hamle! Ay'da kalıcı üs kurmayı planlıyor

Beyaz Saray, ABD Ulusal Uzay Politika Belgesi'ni yayımlamasının ardından açıklamada bulunan Trump, ülkesinin uzaydaki menfaatlerini ileri taşımak için "rakipsiz öncü potansiyelinin" önünü açma talimatı verdiğine dikkati çekti.



ABD'nin uzaya astronot gönderme kabiliyetini modernize ettiğini belirten Trump, "Artemis programımız kapsamında, ABD, Ay'a bu sefer kalmak üzere dönmek ve ABD'nin bir sonraki macerası olan Mars'a büyük zıplayış için hazırlık yapmak üzere özel sektör ve uluslararası arası ortaklarla çalışıyor." dedi.



ABD lideri, "Bu politika kapsamında, ABD uzaydaki menfaatlerimizi ileri taşıyacak ve insanoğlunun Ay, Mars ve ötelerinde kalıcı olarak kalacağı bu yeni döneme liderlik edecektir." ifadelerini kullandı.

