ABD'den dev koronavirüs yardım paketi!
ABD'de aylar süren anlaşmazlıklar sonucu Amerikan Kongresi'nde 900 milyar dolarlık yardım paketi onaylandı.
GÜNDEM 21.12.2020, 19:49
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ABD Kongresi'nde aylar süren anlaşmazlıklar sonucunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, koronavirüs ( Covid-19) salgınının etkileri kapsamında 900 milyar dolarlık yardım paketinde anlaşmaya vardı.
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülke olan ABD'de aylar süren anlaşmazlıklar sonucu Amerikan Kongresi'nde 900 milyar dolarlık yardım paketi onaylandı. Yardım paketi kapsamında, salgın nedeniyle etkilenen işletmeciler ve vatandaşlara maddi destek verilmesi amaçlanıyor.
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülke olan ABD'de aylar süren anlaşmazlıklar sonucu Amerikan Kongresi'nde 900 milyar dolarlık yardım paketi onaylandı. Yardım paketi kapsamında, salgın nedeniyle etkilenen işletmeciler ve vatandaşlara maddi destek verilmesi amaçlanıyor.
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