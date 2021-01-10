ABD'deki Kongre baskının sembolü olan gösterici teslim oldu
ABD'deki Kongre baskının dünyada sembol hale gelen boynuzlu gösterici polise teslim oldu.
GÜNDEM 10.01.2021, 08:24
ABD'de Kongre baskını sonrasında 5 kişinin ölüyle sonuçlana olayların sembol ismi boynuzu, kürklü postu, yüz boyası ve ABD bayrağıyla süslenmiş mızrağıyla ön plana çıkan gösterici polise teslim oldu.
Jake Angeli adıyla tanınan Jacob Anthony Chansley'nin aralarında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamalarla gözaltına alındı.
Kendisine "QAnon Şamanı" adını da veren Chansley'nin, boyalı yüzü, kürk şapkası ve boynuzlarıyla Kongre binasında görüntülenmişti.
Donald Trump, ise olaylardaki rolü nedeniyle bir kez daha azil soruşturmasına konu olacak.
Demokrat Partililer, Trump'ı beş kişinin öldüğü olayları teşvik etmekle suçluyor.
Jake Angeli adıyla tanınan Jacob Anthony Chansley'nin aralarında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamalarla gözaltına alındı.
Kendisine "QAnon Şamanı" adını da veren Chansley'nin, boyalı yüzü, kürk şapkası ve boynuzlarıyla Kongre binasında görüntülenmişti.
Donald Trump, ise olaylardaki rolü nedeniyle bir kez daha azil soruşturmasına konu olacak.
Demokrat Partililer, Trump'ı beş kişinin öldüğü olayları teşvik etmekle suçluyor.
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