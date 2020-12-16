ABD'de yüzlerce uçuş iptal edildi!
ABD'de havayolu şirketleri, 700 uçuşu yoğun kar yağışı tehdidi nedeniyle iptal ederken, 400 uçuş da Kar fırtınası tehdidi nedeniyle erteledi.
GÜNDEM 16.12.2020, 21:31
ABD’de birçok havayolu şirketi, bugün ve yarınki seyahatleri kapsayan yüzlerce uçuşu durdurduğunu duyururken ABD medyası ise, şirketlerin 700 uçuşu ülkenin kuzeydoğusunda ve orta Atlantik bölgelerinde yoğun kar yağışı tehdidi nedeniyle iptal edildiğini; 400 uçuşun da ertelendiğini bildirdi.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nden yapılan açıklamada, “Orta Atlantik'ten Kuzeydoğu ve Güney New England'ın bazı kısımlarına kadar yoğun kar alanı muhtemeldir. Dondurucu yağmur ve buz muhtemelen batı Kuzey Carolina ve güneybatı Virginia'da da görülebilir. Seyahat tavsiye edilmez” ifadeleri kullanıldı.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nden yapılan açıklamada, “Orta Atlantik'ten Kuzeydoğu ve Güney New England'ın bazı kısımlarına kadar yoğun kar alanı muhtemeldir. Dondurucu yağmur ve buz muhtemelen batı Kuzey Carolina ve güneybatı Virginia'da da görülebilir. Seyahat tavsiye edilmez” ifadeleri kullanıldı.
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