ABD'de yeni seçilen bürokrat korona nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yeni seçilen 41 yaşındaki Kongre üyesi Luke Letlow, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
GÜNDEM 30.12.2020, 20:53
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BBC'nin haberine göre, Louisiana eyaletinden seçilen Cumhuriyetçi Letlow, ABD Kongresinin Kovid-19'dan hayatını kaybeden ilk üyesi oldu.
Letlow, 18 Aralık'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
Louisiana Valisi John Bel Edwards, Letlow'un cenazesinin defnedileceği gün eyalette bayrakların yarıya indirilmesini istedi.
Luke Letlow, Louisiana'nın 5. bölgesinin temsilcisi seçilmiş ve Cumhuriyetçi Ralph Abraham'ın yerine geçmişti.
Letlow'un pazar günü yemin etmesi planlanıyordu.
Letlow, 18 Aralık'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
Louisiana Valisi John Bel Edwards, Letlow'un cenazesinin defnedileceği gün eyalette bayrakların yarıya indirilmesini istedi.
Luke Letlow, Louisiana'nın 5. bölgesinin temsilcisi seçilmiş ve Cumhuriyetçi Ralph Abraham'ın yerine geçmişti.
Letlow'un pazar günü yemin etmesi planlanıyordu.
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