ABD'de Trump'a bir darbe daha!
ABD'de başkent Washington'da şoke eden gelişmeler yaşanırken, Demokratların Senato'da çoğunluğu elde ettiği haberi geldi.
GÜNDEM 07.01.2021, 02:25
1
ABD'de Georgia eyaletinde yapılan seçimin ardından Demokrat Raphael Warnock'ın ardından Jon Ossoff'un da kazandığı açıklandı.ABD'de başkent Washington'da skandal gelişmeler yaşanırken, Demokratların Senato'da çoğunluğu elde ettiği bildirildi.
Georgia eyaletinde yapılan seçimin ardından Demokrat Raphael Warnock'ın ardından Jon Ossoff'un da kazandığı öğrenildi.
Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump başkanlık seçiminde yarışı Demokrat Parti Adayı Joe Biden'a kaybetmişti.
Georgia eyaletinde yapılan seçimin ardından Demokrat Raphael Warnock'ın ardından Jon Ossoff'un da kazandığı öğrenildi.
Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump başkanlık seçiminde yarışı Demokrat Parti Adayı Joe Biden'a kaybetmişti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Gaziantep FK
|16
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü