ABD'de Trump'a bir darbe daha!

ABD'de Georgia eyaletinde yapılan seçimin ardından Demokrat Raphael Warnock'ın ardından Jon Ossoff'un da kazandığı açıklandı.ABD'de başkent Washington'da skandal gelişmeler yaşanırken, Demokratların Senato'da çoğunluğu elde ettiği bildirildi.

Georgia eyaletinde yapılan seçimin ardından Demokrat Raphael Warnock'ın ardından Jon Ossoff'un da kazandığı öğrenildi.

Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump başkanlık seçiminde yarışı Demokrat Parti Adayı Joe Biden'a kaybetmişti.

