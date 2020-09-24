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ABD'de Taylor davasındaki karar protesto edildi
ABD'de polisin öldürdüğü siyahi Breonna Taylor davasında karar açıklandı. Taylor'ın evine düzenlenen baskında öldürülmesi olayına karışan 3 polisten yalnızca 1'i suçlu bulunca ABD karıştı
GÜNDEM 24.09.2020, 06:01
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26 yaşındaki siyahi Amerikalı acil tıp teknisyeni Breonna Taylor, Kentucky eyaletinde polisin evine düzenlediği baskında vurularak hayatını kaybetti. Aylardır devam eden davada karar açıklandı. Taylor'ı öldüren eski polis dedektifi Brett Hankinson, jüri tarafından 1'inci dereceden 3 kez suçlu bulundu.
Taylor ailesinin avukatı, "Hankison'ın, ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet ettiği için" ceza aldığını açıkladı. Brett Hankinson'ın yanındaki 2 polis ise suçlu bulunmadı. Söz konusu polislerin, önce kendilerine ateş açıldığı için güç kullanmaları haklı bulundu.
Siyahi bir grup mahkeme kararına tepki gösterdi. Bir restoranı basan grup sandalye ve masaları dağıttı, kararın adil olmadığını savundu.
Louisville şehir merkezindeki protestolarda göstericiler “Adalet yoksa barış da yok” sloganları atarak yürüyüş yaptı. Polisle göstericiler arasında zaman zaman yaşanan çatışmada polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunurken, bazı göstericileri de gözaltına aldı.
Louisville Metropolitan Polis sözcüsü, gösteriler sırasında bir polisin vurulduğunu açıkladı ancak söz konusu polisin nasıl vurulduğu veya sağlık durumu hakkında detay vermedi. Louisville Belediye Başkanı, yeni protestolara karşı 72 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.
Louisville Belediye Başkanı, geçen hafta Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar tazminat ödeyeceklerini açıklamıştı.
Taylor ailesinin avukatı, "Hankison'ın, ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet ettiği için" ceza aldığını açıkladı. Brett Hankinson'ın yanındaki 2 polis ise suçlu bulunmadı. Söz konusu polislerin, önce kendilerine ateş açıldığı için güç kullanmaları haklı bulundu.
Siyahi bir grup mahkeme kararına tepki gösterdi. Bir restoranı basan grup sandalye ve masaları dağıttı, kararın adil olmadığını savundu.
Louisville şehir merkezindeki protestolarda göstericiler “Adalet yoksa barış da yok” sloganları atarak yürüyüş yaptı. Polisle göstericiler arasında zaman zaman yaşanan çatışmada polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunurken, bazı göstericileri de gözaltına aldı.
Louisville Metropolitan Polis sözcüsü, gösteriler sırasında bir polisin vurulduğunu açıkladı ancak söz konusu polisin nasıl vurulduğu veya sağlık durumu hakkında detay vermedi. Louisville Belediye Başkanı, yeni protestolara karşı 72 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.
Louisville Belediye Başkanı, geçen hafta Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar tazminat ödeyeceklerini açıklamıştı.
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