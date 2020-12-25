ABD'de şiddetli patlama yaşandı!
ABD'nin Nashville kentinde şehir merkezi şiddetli bir patlama ile sarsıldı.
GÜNDEM 25.12.2020, 21:36
ABD'nin Nashville kentinde şehir merkezinde bir patlama gerçekleştiği bildirildi.
Noel sabahı gerçekleşen patlamaya park halindeki bir aracın sebep olduğunu tahmin ediyor. Nashville polisi patlamanın bir kaza olmadığını ve kasti bir olay değerlendirildiğini açıkladı.
Noel sabahı gerçekleşen patlamaya park halindeki bir aracın sebep olduğunu tahmin ediyor. Nashville polisi patlamanın bir kaza olmadığını ve kasti bir olay değerlendirildiğini açıkladı.
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