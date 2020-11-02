ABD'de seçimlere ramak kala Twitter'den kritik karar

Twitter'dan, 3 Kasım başkanlık seçimlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada ''Seçim gecesinden itibaren seçim sonuçlarıyla ilgili iddialarda bulunan paylaşımlara etiket uygulayacağız.'' ifadelerine yer verildi.



100 binden fazla takipçisi olan hesapların seçim sonuçları ile ilgili iddialarıyla 25 binden fazla beğeni alan ya da retweet yapılan paylaşımlara da aynı etiketin konulacağı bildirilen açıklamada, ''ABC News'', ''AP'', ''CBS News'', ''CNN'', ''Decision Desk HQ'', ''Fox News'' ve ''NBC News'' gibi medya kuruluşlarından iki tanesinin açıklayacağı sonuçların ise resmi olarak değerlendirilmesinin düşünüldüğü ifade edildi.



ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki ülke tarihinin en ilginç başkanlık seçimlerinden biri yarın yapılacak.

