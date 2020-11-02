ABD'de seçimlere ramak kala Twitter'den kritik karar
Twitter, ABD'^deki başkanlık seçimlerinin resmi sonuçları açıklanmadan zaferini ilan eden adayın, kampanyalarının ya da yüksek profilli isimlerin paylaşımlarına uyarı etiketi koyulacağını duyurdu
GÜNDEM 02.11.2020, 21:52
Twitter'dan, 3 Kasım başkanlık seçimlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada ''Seçim gecesinden itibaren seçim sonuçlarıyla ilgili iddialarda bulunan paylaşımlara etiket uygulayacağız.'' ifadelerine yer verildi.
100 binden fazla takipçisi olan hesapların seçim sonuçları ile ilgili iddialarıyla 25 binden fazla beğeni alan ya da retweet yapılan paylaşımlara da aynı etiketin konulacağı bildirilen açıklamada, ''ABC News'', ''AP'', ''CBS News'', ''CNN'', ''Decision Desk HQ'', ''Fox News'' ve ''NBC News'' gibi medya kuruluşlarından iki tanesinin açıklayacağı sonuçların ise resmi olarak değerlendirilmesinin düşünüldüğü ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki ülke tarihinin en ilginç başkanlık seçimlerinden biri yarın yapılacak.
100 binden fazla takipçisi olan hesapların seçim sonuçları ile ilgili iddialarıyla 25 binden fazla beğeni alan ya da retweet yapılan paylaşımlara da aynı etiketin konulacağı bildirilen açıklamada, ''ABC News'', ''AP'', ''CBS News'', ''CNN'', ''Decision Desk HQ'', ''Fox News'' ve ''NBC News'' gibi medya kuruluşlarından iki tanesinin açıklayacağı sonuçların ise resmi olarak değerlendirilmesinin düşünüldüğü ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki ülke tarihinin en ilginç başkanlık seçimlerinden biri yarın yapılacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Sheffield United
|7
|1
|19. Fulham
|6
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü