ABD'de seçimler yaklaşıyor! Başkan adayı Biden'dan dikkat çeken vaat
Amerika'da başkanlık seçimlerinde kıyasıya mücadele sürerken başkan adayı Joe Biden dikkat çeken bir vaatte bulundu.
GÜNDEM 24.10.2020, 03:57
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ABD başkanlık seçimlerine kısa süre kala Wilmington'da salgınla mücadele planını açıklayan Biden, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli bir vaatte bulundu.
Biden ''Güvenli ve etkili bir aşı bulunduğunda sağlık sigortanız olsun ya da olmasın aşı herkese ücretsiz olmalı'' dedi.
Bütün eyaletlerdeki valilere tek tek ulaşarak salgınla mücadelede ne tür desteğe ihtiyaç duyduklarını soracağını belirten Biden, ABD Kongresinden de kamu sağlığı ve ekonomik sorunlara çözüm için ocak ayının sonuna kadar bir tasarı getirilmesini isteyeceğini ifade etti.
Valilerden ayrıca maske zorunluluğu getirmelerini isteyeceğini kaydeden Biden, günde 7 milyon test yapılmasını sağlayacak ulusal bir test planı da oluşturacağını söyledi.
Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 8 milyon 700 bini geçerken, 229 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Biden ''Güvenli ve etkili bir aşı bulunduğunda sağlık sigortanız olsun ya da olmasın aşı herkese ücretsiz olmalı'' dedi.
Bütün eyaletlerdeki valilere tek tek ulaşarak salgınla mücadelede ne tür desteğe ihtiyaç duyduklarını soracağını belirten Biden, ABD Kongresinden de kamu sağlığı ve ekonomik sorunlara çözüm için ocak ayının sonuna kadar bir tasarı getirilmesini isteyeceğini ifade etti.
Valilerden ayrıca maske zorunluluğu getirmelerini isteyeceğini kaydeden Biden, günde 7 milyon test yapılmasını sağlayacak ulusal bir test planı da oluşturacağını söyledi.
Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 8 milyon 700 bini geçerken, 229 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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