ABD'de seçim öncesi tansiyon yükseldi!
3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine günler kala ABD Başkanı Trump ve Demokrat rakibi Biden arasında gerilim tırmanıyor. Joe Biden'ın oğlunun maillerinin sızdırılması yeni bir tartışmaya yol açtı
GÜNDEM 16.10.2020, 09:04
Trump'a yakınlığıyla bilinen New York Post, Biden'ın maillerine, Delaware'deki bir tamirciye bıraktığı bilgisayardan girildiğini duyurarak kimi belgelere yer verdi.
Sızdırılan maillerde, Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki işlerine dahil olduğunu gösteren kanıtlar bulduğunu savunan gazetenin haberlerine, Facebook ve Twitter'dan erişim engeli geldi.
Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Dorsey, bilgisayar korsanlığı yoluyla elde edilen belgelerin paylaşımına izin verilmeyeceğini açıklarken Facebook, haberin gerçek olduğuyla ilgili soru işaretleri olduğu için linke erişimi kısıtladıklarını duyurdu. Trump, her iki sosyal medya platformunu da hedef alarak "Yapılan çok fena" tepkisi verdi.
Öte yandan, ABD'de seçim geleneği olan canlı yayın tartışmasının ikinci turu ayrı kanallardan yapılacak. Trump, NBC News stüdyosundan, Biden ise ABC News stüdyosundan seçmenlere hitap edecek.
Sızdırılan maillerde, Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki işlerine dahil olduğunu gösteren kanıtlar bulduğunu savunan gazetenin haberlerine, Facebook ve Twitter'dan erişim engeli geldi.
Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Dorsey, bilgisayar korsanlığı yoluyla elde edilen belgelerin paylaşımına izin verilmeyeceğini açıklarken Facebook, haberin gerçek olduğuyla ilgili soru işaretleri olduğu için linke erişimi kısıtladıklarını duyurdu. Trump, her iki sosyal medya platformunu da hedef alarak "Yapılan çok fena" tepkisi verdi.
Öte yandan, ABD'de seçim geleneği olan canlı yayın tartışmasının ikinci turu ayrı kanallardan yapılacak. Trump, NBC News stüdyosundan, Biden ise ABC News stüdyosundan seçmenlere hitap edecek.
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