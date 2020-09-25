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ABD'de polis şiddetine karşı gösteriler sürüyor! 14 gözaltı
ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde George Floyd’un öldürülmesiyle ilgili polis şiddetine karşı devam eden gösterilerde 14 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 25.09.2020, 23:52
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Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, perşembe gecesi göstericilerle polis arasında zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı görüldü.
Medya, ayrıca, protestolar sırasında göstericilerin Portland Polis Sendikası'nın girişindeki tahta kaplamaları ateşe verdiği görüntüler yer alırken, bazı protestocuların da binanın çatısına çıktığı belirtildi.
Portland polisi tarafından yapılan açıklamada, olaylar sırasında 14 kişinin polise karşı gelme, etrafa zarar verme ve özel mülke tecavüzden dolayı gözaltına alındığı kaydedildi.
Öte yandan, 'Gururlu çocuklar' adlı aşırı sağcı bir grubun, yarın Portland'da polislere ve ABD Başkanı Donald Trump'a destek için gösteri düzenleyeceği, polisin protestolarda karşıt gruplar arasında çatışma çıkmaması için şehirde geniş güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.
Siyah Amerikalı George Floyd’un, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinden bu yana Portland’ta ırkçı adaletsizlik ve polis şiddeti üzerine protestolar devam ediyor.
Gözaltı sırasında yere yatırılan 46 Yaşındaki Floyd, polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.
Medya, ayrıca, protestolar sırasında göstericilerin Portland Polis Sendikası'nın girişindeki tahta kaplamaları ateşe verdiği görüntüler yer alırken, bazı protestocuların da binanın çatısına çıktığı belirtildi.
Portland polisi tarafından yapılan açıklamada, olaylar sırasında 14 kişinin polise karşı gelme, etrafa zarar verme ve özel mülke tecavüzden dolayı gözaltına alındığı kaydedildi.
Öte yandan, 'Gururlu çocuklar' adlı aşırı sağcı bir grubun, yarın Portland'da polislere ve ABD Başkanı Donald Trump'a destek için gösteri düzenleyeceği, polisin protestolarda karşıt gruplar arasında çatışma çıkmaması için şehirde geniş güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.
Siyah Amerikalı George Floyd’un, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinden bu yana Portland’ta ırkçı adaletsizlik ve polis şiddeti üzerine protestolar devam ediyor.
Gözaltı sırasında yere yatırılan 46 Yaşındaki Floyd, polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.
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