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ABD'de oy sayımı sürüyor! Biden'den balkon konuşması gibi açıklama
ABD'de başkanlık seçimlerine dair oy sayımı devam ederken başkan adayı Joe Biden'dan önemli açıklama geldi.
GÜNDEM 05.11.2020, 00:29
ABD'de başkan adayı Joe Biden, seçim süreci hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Seçimi kazanacağını belirten Biden, "Kimin başkan olacağına halk karar verir. Zafer kazandığımızı ilan etmeye gelmedim. Kazanan biz olacağız. Gereken sayıya ulaşacağız. Michigan'ı 2016'da Trump'ın kazandığı farktan çok daha yüksek farkla kazanıyoruz. Pensilvanya'da da kazanacağımızı düşünüyorum. Arizona'da da önde götürüyoruz. 3 milyon oy fazla almış durumdayız. Bir demokrat olarak kampanya düzenledim ama bir ABD'li olarak başkan olacağım. Sayım bitince gerekli delege sayısına ulaşacağız. Bütün oylar sayılmalı. Zaferle çıkacağımızdan şüphem yok.Bu tarihte görülmemiş bir oy farkı olacak" şeklindeki açıklamayı yaptı.
Seçimi kazanacağını belirten Biden, "Kimin başkan olacağına halk karar verir. Zafer kazandığımızı ilan etmeye gelmedim. Kazanan biz olacağız. Gereken sayıya ulaşacağız. Michigan'ı 2016'da Trump'ın kazandığı farktan çok daha yüksek farkla kazanıyoruz. Pensilvanya'da da kazanacağımızı düşünüyorum. Arizona'da da önde götürüyoruz. 3 milyon oy fazla almış durumdayız. Bir demokrat olarak kampanya düzenledim ama bir ABD'li olarak başkan olacağım. Sayım bitince gerekli delege sayısına ulaşacağız. Bütün oylar sayılmalı. Zaferle çıkacağımızdan şüphem yok.Bu tarihte görülmemiş bir oy farkı olacak" şeklindeki açıklamayı yaptı.
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